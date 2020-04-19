الرياض 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسفعلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات رخص استخدام المنصة الإلكترونية لـ35 ألف طالبة لاستمرار العملية التعليمية عن بعُد و 7700 موظف وموظفة ليتمكنوا من عقد الاجتماعات ومشاركة الملفات والنقاشات.وأوضحت عميدة كلية التربية الدكتورة حصة بنت محمد الشايع, أن أهم الإجراءات في إعداد خطة لتفعيل التعليم عن بُعد بشكل كامل والإشراف على تنفيذها من قبل الأعضاء، وعقد ورشات تدريبية على الفصول الافتراضية وطرق تسجيل المحاضرات صوتياً، وكذلك على عدد من أدوات البلاك بورد التي تساعد في إدارة العملية التعليمية لا تزامنياً مثل منصات النقاش البالغ عددها (9386) منصة.من جهتها أوضحت عميدة كليـة علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بنت عبدالله بن منقاش أن كلية علوم الحاسب تحولت بنسبة ١٠٠٪ من التعلم التقليدي إلى الإلكتروني باستمرار جميع المحاضرات والفروض التعليمية واليوم الدراسي في كلية الحاسب بنفس الكفاءة والفعالية الموجودة في التعلم التقليدي، فقد تم تسجيل (389697) مرة للدخول على النظام وتجاوزت عدد الفصول الافتراضية المتزامنة 350 فصلا دراسيا تم من خلالها استكمال المحاضرات وتحقيق الأهداف المطلوبة من المقررات الدراسية في الكلية.من جانبها بينت عميدة كلية المجتمع الدكتورة سميرة بنت محمد الغامدي أن الكلية فعلت نظام البلاك بورد والتعليم الإلكتروني منذ العام الماضي، وبالرغم من ذلك تم وضع خطة منظمة في الكلية لتنفيذ جميع توجيهات إدارة التعلم الإلكتروني لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد بشكل كامل فقد التزمت الكلية بخطة التعليم عن بعد نتج عنها تسجيل (200114) مرة للدخول على النظام.وعن كلية الهندسة قالت عميدتها الدكتورة أريج بنت عباس مليباري أن الكلية عملت على تحويل الدراسة إلى نظام التعليم الإلكتروني، بعدد من المحاور لإحكام تنفيذ العملية التعليمية وضمان جودتها، حيث بلغ تسجيل عدد مرات الدخول للنظام (24214) مرة، كما وضعنا في عين الاعتبار طبيعة مقررات كلية الهندسة التطبيقية وحاجة الطالبات إلى ممارسة العملية التعليمية.فيما أبانت عميدة معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها الدكتورة مريم بنت سعيد آل جابر أن المعهد لا يألُو جهداً في استمرار منظومة العمل متكاملة متحريا الجودة في سرعة الإنجاز لكل ما يخدم سير العملية التعليمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص داخلياً وخارجياً، فقد بدأ المعهد ومنذ اليوم الأول لتعليق الحضور بتوجيه الأعضاء لمواصلة إعطاء المحاضرات عن طريق تفعيل الفصول الافتراضية والتأكيد على تفاعل الطالبات من خلال منصات النقاش البالغ عددها (470) منصة.في حين بينت عميدة كلية العلوم الدكتورة سميرة بنت إبراهيم السعيدي حرص الكلية على سير العملية التعليمية واستمرارها مباشرة بعد إعلان تعليق الدراسة حيث وضعت خطة وأوجدت البدائل التعليمية المناسبة، كعقد ورشة عمل لأعضاء الهيئة التعليمية للتدريب على وسائل التدريس البديلة عن الفصول التقليدية، وتفعيل عدد كبير من الفصول المتزامنة حسب الجدول الدراسي الأساسي باستخدام برامج متعددة للفصول الافتراضية، ومتابعة الدعم وتوفير جميع الفيديوهات والملفات والوسائل التعليمية التي بلغ استعراضها (11235) مرة لدعم واستمرار سير العملية التعليمية بشكل تام.وفي ذات السياق أوضحت وكيلة الشؤون التعليمية في كلية طب الأسنان الدكتورة نزهه محمود صوان أن الكلية قدمت الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس لسير العملية التعليمية عن بُعد ودعم المحاضرات بفيديوهات تماثل الخطوات السريرية ومناقشتها في أكثر من (860) منصة، كما عمل الأعضاء على حصر إنجاز الطالبات في المواد السريرية والعملية.مما يذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عملت خلال فترة تحول التعليم عن بُعد على توحيد الجهود داخلياً وخارجياً للجهات ذات العلاقة بسير العملية التعليمية بأفضل صورة ممكنة بتوفير الأنظمة التعليمية المتطورة، لتحقق طالباتها أفضل النتائج، وضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.// انتهى //18:46ت م0147