جيزان 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 أبريل 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بالنيابة عن بعد اليوم، على آلية تسلم جميع الأسر المستحقة للاسكان التنموي , امتداداً لجهود وزارة الإسكان للتوسع في تنفيذ مشاريع وحدات الإسكان التنموي بمختلف مناطق المملكة.وقدم سموه التهنئة للأسر المستفيدة من الوحدات , مؤكدا أن الاستمرار بتسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر بالمنطقة ، يجسد حرص القيادة - أيدها االله - على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه أبنائها المواطنين.كما نوه سمو نائب أمير منطقة جازان ، بالدور المجتمعي والتنموي التي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، التزامها بتطبيق الإجراءات والإحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية بشأن الوقاية من فايروس كورونا من خلال تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية وتسليم المستفيدين بشكل فردي تحاشياً للتجمعات.واستمع سموه لشرح مفصل مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي حول جهود الوزارة خاصة في مجال الإسكان التنموي من خلال تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها بمنطقة جازان مؤخراً بالشراكة مع كل من جمعية البر في كل من محافظات صبيا َو العارضة وهروب ومركز الكدمي.//انتهى//18:54ت م0148