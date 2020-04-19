عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1441/8/26 هـ الموافق 2020/04/19 م واس
الباحة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.
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18:56ت م
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