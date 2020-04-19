الباحة 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //18:56ت م0149