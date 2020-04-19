سكاكا 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسشهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف التزاماً وامتثالاً من قبل المواطنين و المقيمين بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول، كما شهدت طرق وشوارع المحافظة خلوها من المارة في ظل التواجد الأمني الحريص على سلامة الجميع.وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً وانضباطية خلال ساعات منع التجول منذ الساعة 3 مساء وحتى 6 صباحاً، واستشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.عدسة "واس" وثقت التزام المواطنين بالمحافظة على صحتهم ووقوفهم مع تعليمات القيادة على جميع الأصعدة و الالتزام وطاعة ولي الأمر في المكوث بالمنازل للوقاية ومساعدة الجهات المعنية في أداء دورها.// انتهى //18:59ت م0150