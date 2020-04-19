إسلام آباد 26 شعبان 1441 هـ الموافق 19 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 7993 حالة توفى منهم 169 شخصاً، وتماثلت للشفاء 1868 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات وباء كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 5966 حالة من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وأشار إلى أن من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان توجد 3649 حالة في إقليم البنجاب، و2355 حالة في إقليم السند، و1137 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و376 حالة في إقليم بلوشستان و257 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و48 حالة في إقليم كشمير الحرة و163 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //19:03ت م0152