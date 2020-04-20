أكرا 26 شعبان 1441 الموافق 19 أبريل 2020 واسأعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، مساء اليوم زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 1042 حالة.وأعلن الرئيس الغاني في خطاب تلفزيوني عن عدد من القرارات والتوجيهات أبرزها استمرار إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين آخرين، مع رفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي بدءًا من يوم غد.وقرر الرئيس ادو استمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.// انتهى//04:00ت م0245