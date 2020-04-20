الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن مشعل يدشن مبادرة «غذاؤنا واحد»أمير المدينة يوجه بتقديم السفر الرمضانية داخل الأحياء السكنيةفيصل بن نواف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة الجوف«كبار العلماء»: الفريضة والتراويح تقامان في البيوت إذا دعت الضرورةالتعليم عن بُعد من بديل إلى جزء رئيس وتمهيد لمرحلة جديدة ومتطورةتعليمنا ما بـعـد كـورونـا.. للأفـضـل المملكة رائـدة فـي التعـلـيـم الـجـامـعـي عـن بـعـدلجان الشورى المتخصصة تستمر في عقد اجتماعاتها عن بعدتورط قيادات من «الصحة» و«السياحة» في قضايا فساداجتماع استثنائي لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي».. الأربعاءالمسح النشط يكشف 892 إصابة في يوم واحد82 ألف خدمة قضائية بديوان المظالم نفّذت إلكترونياًإشادة بريطانية بالدعم السعودي19 ألف رأس ضأن تصل من السودان.. ورفع حظر الاستيراد من الصومالأزمة الوباء تزيـد فساد نظام الملاليالميليشيا تختطف وزير الثقافة الأسبق.. وأكثر من ستة آلاف متضرر جراء السيول في مأربمصرع حفيد الحوثيدعم مصري ثابت لأمن واستقرار العراقرفض دولي لمخطط ترمب - نتنياهو الاستيطاني"الوفاق الليبية" تتقهقر في ترهونة// يتبع //06:01ت م0003