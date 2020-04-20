عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/8/27 هـ الموافق 2020/04/20 م واس
الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن مشعل يدشن مبادرة «غذاؤنا واحد»
أمير المدينة يوجه بتقديم السفر الرمضانية داخل الأحياء السكنية
فيصل بن نواف يستعرض جهود لجنة القيادة والتحكم بصحة الجوف
«كبار العلماء»: الفريضة والتراويح تقامان في البيوت إذا دعت الضرورة
التعليم عن بُعد من بديل إلى جزء رئيس وتمهيد لمرحلة جديدة ومتطورة
تعليمنا ما بـعـد كـورونـا.. للأفـضـل المملكة رائـدة فـي التعـلـيـم الـجـامـعـي عـن بـعـد
لجان الشورى المتخصصة تستمر في عقد اجتماعاتها عن بعد
تورط قيادات من «الصحة» و«السياحة» في قضايا فساد
اجتماع استثنائي لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي».. الأربعاء
المسح النشط يكشف 892 إصابة في يوم واحد
82 ألف خدمة قضائية بديوان المظالم نفّذت إلكترونياً
إشادة بريطانية بالدعم السعودي
19 ألف رأس ضأن تصل من السودان.. ورفع حظر الاستيراد من الصومال
أزمة الوباء تزيـد فساد نظام الملالي
الميليشيا تختطف وزير الثقافة الأسبق.. وأكثر من ستة آلاف متضرر جراء السيول في مأرب
مصرع حفيد الحوثي
دعم مصري ثابت لأمن واستقرار العراق
رفض دولي لمخطط ترمب - نتنياهو الاستيطاني
"الوفاق الليبية" تتقهقر في ترهونة
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