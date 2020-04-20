وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تجار الجائحة ) : في زمن الكوارث والأزمات تظهر نوعية من البشر تعتقد أن هناك فرصاً لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الأمانة وحاجات الناس، تلك النوعية من البشر ماتت ضمائرهم فلم يعد لديهم وازع يردعهم عن القيام بما هو مخالف لكل الأنظمة والقوانين في الأوقات الاعتيادية، فما بالنا بأوقات الأزمات؟.وتابعت : بيان (نزاهة) يوم أمس أعلن عن قيام بعض المسؤولين في قطاعي الصحة والسياحة، وفي قطاع عسكري بمحاولة للكسب غير المشروع، مستغلين مناصبهم لإجرائها في وقت كان المفترض بهم أن يقوموا بعملهم بكل تفانٍ وإخلاص، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى كل الجهود الصادقة المخلصة في كل الأوقات لا وقت هذه الجائحة وحسب، ظنوا ظناً خاطئاً أنهم سينجون بفعلتهم بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة التي كانت لهم بالمرصاد وأوقعتهم في شر أعمالهم، وستوقع بعون الله وقوته بكل من تسوّل له نفسه القيام بأعمال مماثلة، فمكافحة الدولة للفساد استراتيجية طويلة المدى لا تهاون فيها ولا تقاعس، فالفساد هو العدو الأول للتنمية التي نحن بصددها، والوقوف ضده مسؤولية المواطن، فهو شريك عليه القيام بواجبه، وفي ذلك إحساس عالٍ بالمواطنة الحقة التي تعتمد على البذل والعطاء.وختمت : في وقت الجائحة - كشفها الله «عز وجل» عنا وعن جميع الإنسانية - يجب أن نكون على قدر المسؤولية، فدولتنا - أعزها الله - قامت بما لم تقم به دولة أخرى من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين والمقيمين، ولم تستثنِ أحداً، وأنفقت بسخاء منقطع النظير في سبيل أن ينعم المواطن والمقيم بما نحن فيه من رخاء ونعمة بفضل من المولى - عز وجل - ثم بفضل قيادتنا - أعزها الله -.// يتبع //06:01ت م0004