وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إبداع يسابق الزمن ) : المملكة العربية السعودية تحرص دوما أن تكون مواكبة لـكافة الـنقلات الـتقنية الـتي تتسارع في الـعالـم، فارضة أساليبها الجديدة على المنظومة الاقتصادية والسياسية والسياحية، ناهيك عن أن المنظومة التعليمية أمر ينساق في ذات الـرؤية المستقبلية ومشاريع التحول الوطنية، التي أثبتت قدرتها على مواكبة كافة تلك التطورات والتحديات في منظومة التعليم العالمية، والتي لا مناص من استدراك تطورها وحداثة أساليها خاصة أن المملكة ترتبط في خططها التعليمية مع مسارات التعليم الدولية ولديها عدة اتفاقيات وخطط وشراكات من أكثر الدول تقدما في مشهد متناغم مع التطور المنشود والنهضة التنموية التي تسارع لها الخطوات وتستحضر القفزة تلو الأخرى لبلوغ الطموح الـذي جاءت به رؤية المملكة، والتي لا تزال تبلغ عنانها وتستلهم آفاقها بحكمة وحنكة قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، ولـعل ما عاشته المنظومة التعليمية علـى مستوى الوطن وفي مختلف مراحلها خلال هذه الظروف الاستثنائية وقدرتها على الانتقال السريع والمتقن والمتجانس والمتناغم في كافة تفاصيلـه، بحيث تمكنت من تفعيل التعليم عن بعد في المراحل الـتعلـيمية، في تحد فريد ورسالـة تسجل للتاريخ، مفادها بأن التخطيط والرعاية والدقة والشمولية التي تتمتع بها مشاريع وشراكات المملكة التعليمية تثبت ثباتها وتحقق قدرتها في الظروف الاستثنائية، كما لو كانت التقليدية، في مثالية ونموذجية تنفرد بها قيادة المملكة وتعكس حجم قدراتها وقوة ووفرة مقدراتها.وواصلت : ولـعل إطلاق الإدارة الـعامة للتعليم بمنطقة الـرياض خمس مسابقات تنافسية - عن بعد- حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة (مسابقة أفضل فيلم قصير، هاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلـول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا، الـروبوت وكورونا، أفضل جدول يومي، رسالة إلـى أبطال التعليم)؛ بهدف إذكاء روح المنافسة بين الـطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع، من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم خلال هـذه التجربة التي نعيشها ويعيشها الـعالـم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.نموذج آخر ودلالـة جديدة علـى قوة وقدرة الـكيانات الأساسية والخطط المتبعة في المنظومة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والتي رغم ما يعاني منه العالم من ظروف استثنائية بسبب كورونا المستجد لا تزال تمضي قدما في مسيرة التعليم الـرسمي ناهيك عن المشاركة في الجوانب العالمية للأنشطة الطلابية الداعمة للابتكار والشاهدة على التميز والإبداع الـذي يعيشه أبناء الـوطن، بفضل حكمة قيادتهم، التي أحسنت رعاية كافة ما يتعلق بحاضر تعليمهم ومستقبل حياتهم.// يتبع //06:02ت م0007