شنغهاي 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد مع عدم وجود حالات وفاة.وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن من هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج.وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية من بينها ثلاث حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في منغوليا الداخلية.ويوجد الآن في الصين بالمجمل 82747 حالة إصابة و4632 حالة وفاة.// انتهى //06:07ت م0009