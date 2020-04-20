كانبيرا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 71 حالة بعد وفاة شخصين في ال 24 ساعة الأخيرة.وأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا عن وفاة رجل في الثمانينات من العمر، كما أعلنت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز عن وفاة رجل (94 عاما) في دارة لرعاية المسنين.أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا فقد وصل إلى 6606 حالات إصابة، فيما ماتزال ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2957 حالة إصابة مؤكدة.// انتهى //06:13ت م0010