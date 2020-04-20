عام / زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان
الاثنين 1441/8/27 هـ الموافق 2020/04/20 م واس
طوكيو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم.
وحدد المرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال على عمق 41,7 كيلومترات تحت المحيط الهادي، وعلى بعد أقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي.
ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية ( تسوماني ) كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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06:22ت م
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