طوكيو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم.وحدد المرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال على عمق 41,7 كيلومترات تحت المحيط الهادي، وعلى بعد أقل من 50 كيلومترا من سواحل إقليم مياغي.ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية ( تسوماني ) كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //06:22ت م0011