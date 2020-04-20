مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسقامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.‬‫وتم مصادرة وإتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم .يُذكر بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تشدد الحملات التصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق بأحياء مكة المكرمة، للتأكد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.// انتهى //07:02ت م0012