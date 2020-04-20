بغداد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسلقي خمسة من رجال الأمن العراقي مصرعهم , بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح -أحدهم ضابط- في حوادث أمنية منفصلة في محافظتي ديالى وكركوك اليوم.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم بمقتل أحد جنود لواء المشاة التاسع عشر بالشرطة الاتحادية في هجوم مسلح نفذته مجموعة إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع عمليات ديالى، ما أدى إلى قتل 3 من عناصر الشرطة الاتحادية, وجرح اثنان آخران -أحدهما ضابط- بعبوة ناسفة انفجرت بعد وصولهم إلى مكان الحادث الأول.وفي كركوك قتل أحد عناصر الشرطة الاتحادية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر "داعش" في منطقة مريم بيك بناحية الرَّشاد، فيما جرح أحد منتسبي لواء مغاوير الشرطة بحادث مماثل في منطقة طويلعة بقضاء الدبس.// انتهى //16:45ت م0148