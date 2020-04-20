الظهران 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسيستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي" إثراء" لإطلاق حزمة من برامجه الجديدة عبر بوابته الرقمية "إثراء التواصل"، التي تأتي استكمالا لمبادرة "# إثراء_معك " التي أطلقها المركز مؤخرا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء .وتحتوي البرامج الجديدة - التي تهدف إلى مشاركة جمهور إثراء عُزلتهم المنزلية - على برامج ذات قيمة وثراء معرفي وفكري، ليجمع "إثراء" أفراد المجتمع في منصة واحدة، وذلك عبر أكثر من 15 برنامجاً متنوعاً في سبيل تقديم تجربة ثقافية معرفية لجميع أفراد المجتمع، وأكثر من 50 برنامجاً تفاعلياً للأطفال يتمثل في سرد القصص، والتدريب على التصميم، والرسم والجلسات التعليمية العميقة، ودورات تعليمية وفنية وإبداعية، حيث من المقرر أن يطلق المركز قريبًا منصة تعليمية خاصة بالأطفال، تتضمن تقديم 200 محتوى تعليمي متنوع يُسهم في تنمية شخصية الأطفال وتطوير الإبداع وحس الابتكار لديهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، حيث من المنتظر أن ينقل المركز جميع ورش العمل التي كانت تنظم داخل أسوار المركز إلى العالم الرقمي، إلى جانب تنظيم ندوات وحلقات نقاش تفاعلية مع جمهور إثراء.فيما تنطلق خلال الأسبوع الجاري سلسلة ندوات (ثقافة "كوفيد"19") وهو برنامج حواري مباشر يتناول الأبعاد الثقافية للأزمة الحالية من عدة نواحي، حيث سيلقي الضوء على تداعيات وباء كورونا من وجهات نظر المبدعين في مجال الأدب والسينما وعلم الاجتماع والفنون والموسيقا وغيرها، كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة عن بُعد في البث المباشر.وتتضمن باقة برامج "إثراء" الجديدة برنامج "تعرّف على بطلك" وهو عبارة عن جلسات تفاعلية مباشرة مع خبراء الصناعة العالميين والمشاهير للتواصل مع الجماهير وخلق نقاشات ثاقبة حول مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا والسينما والأزياء والرياضة. كما يتاح للجمهور فرصة لقاء أبطالهم في بيئة افتراضية، والاستماع إلى كلمات الحكمة والتحفيز للمتحدثين.// انتهى //16:46ت م0149