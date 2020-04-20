حفر الباطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسوزّعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن " تراؤف " 770 سلة غذائية للأسر المستفيدة من خدماتها، بتكلفة بلغت 770.000 ريال، وذلك ضمن مبادرة "غذاءُ آمن في بلدٍ آمن"، نظراً لقرب شهر رمضان المبارك.وتحتوي السلة على 19 صنفا من المواد الغذائية، حيث قامت الجمعية بتوصيل السلال الغذائية لمنازل الأسر المستفيدة دون الحاجة إلى زيارتهم للجمعية، بهدف تشجيعهم على البقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية.يذكر أن جمعية تراؤف صرفت خلال هذه الفترة أكثر من 3.000.000 ريال دعماً وقائياً ومساعدات نقدية لمستفيديها امتداداً للخدمات التي تقدمها الجمعية لأيتام ويتيمات محافظة حفر الباطن.// انتهى //16:47ت م0150