جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسوظفت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية التطبيقات الإلكترونية لتجنب الازدحام داخل مراكز التسوق بالمحافظة وذلك ضمن جهودها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين حيث تغني هذه التطبيقات عن الذهاب للمراكز في مختلف الأنشطة .وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني, أن الاعتماد على توظيف مثل هذه التقنية يأتي ضمن تطبيقات أخرى للهواتف الذكية لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك من المسلخ الرئيس، داعياً سكان جدة لاستخدام هذه التطبيقات كونها من الأدوات المهمة خلال المرحلة الحالية لمنع الازدحام داخل المراكز التجارية والحصول على طلباتهم بأسرع وقت ممكن.مما يذكر أن الأمانة اعتمدت اشتراطات خاصة لخدمة "التوصيل المنزلي" لضمان تقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا من خلال تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية خاصة فيما يتعلق بمندوبي التوصيل والآليات الخاصة ذات الصلة ، وتطبق بنود اللائحة على أنشطة محددة وهي : المطاعم ومحلات الوجبات السريعة ، والأسواق المركزية والتموينات ، ومندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، مع التأكيد على الالتزام بلائحة التوصيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //16:50ت م0152