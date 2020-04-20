رفحاء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء،جولات ميدانية على منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية وسوق الخضار وسوق الأعلاف،وذلك للتأكد من وفرتها،وأسعارها.وأوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي لـ"واس" أن المعروض يشهد وفرة كبيرة ولله الحمد سواء في المخازن أوالمستودعات والأسواق التموينية الغذائية والاستهلاكية وسوق الخضار وسوق الأعلاف ومنافذ البيع،مؤكد حرص وزارة البيئة والمياه والزراعةً والجهات الحكومية ذات العلاقة على المراقبة والوفرة في جميع السلع والمنتجات بأنواعها.// انتهى //16:56ت م0153