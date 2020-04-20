ينبع 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسيواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع عبر فرق ميدانية صحية متخصصة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي واستباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة, للوصول إلى الأشخاص في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض, حيث يسهم ذلك بعزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.وتقوم الفرق الميدانية خلال الجولات الميدانية في كامل الأحياء ومساكن العمال لتعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة, بقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لديهم والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937, إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات, كما يعطى المشتبه به التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يطبق إجراءات العزل الصحي ويقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.مما يذكر أن عمليات المسح النشط تهدف لتقديم التوعية من الوباء وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة, إصافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية.// انتهى //17:01ت م0155