جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية خلال مواصلة جولاتها على عدد من النقاط الأمنية, الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية بمنع التجول في ميادين وشوارع وطرقات محافظة جدة، استجابةً لأمر المنع الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد.ورصدت عدسة "واس" التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول، وجهود القطاعات الأمنية خلال قيامهم بمهام عملهم في مختلف أنحاء المحافظة، إضافةً إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة، مدى الوعي والثقافة لدى المجتمع بالتزام البقاء في المنازل لإنجاح الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه - بإذن الله - وأن الهدف والحكمة من تطبيق هذا الأمر هو لحماية الأهالي والأسر في المحافظة.// انتهى //17:03ت م0156