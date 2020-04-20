اقتصادي / الأسهم الأمريكية تهبط متأثرةً بانهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي
الاثنين 1441/8/27 هـ الموافق 2020/04/20 م واس
واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم هبوطاً حادًا إثر انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلي 23650.44 نقطة، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة.
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