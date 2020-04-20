واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم هبوطاً حادًا إثر انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلي 23650.44 نقطة، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة.// انتهى //23:45ت م0271