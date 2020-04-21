واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت إحصائيات المراكز اليوم، 25.995 إصابةً مؤكدة، و 1.881 حالة وفاة.ووفقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 746.625 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 39.083 حالة وفاة.// انتهى //00:07ت م0275