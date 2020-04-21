الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة عسير، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط، سلسلة من المحاضرات التوعوية والدعوية عن بعد، يلقيها عدد من المشايخ والدعاة، لمدة أربعه أيام، وستبث من خلال حساب الجمعية على منصة تويتر.وبدأ البرنامج أمس بمحاضرة بعنوان: "التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء" ألقاها الشيخ ناصر بن محمد الشهري، واليوم محاضرة بعنوان "خطورة الشائعات" ، وستلقى غداً ثلاث محاضرات: الأولى بعنوان "حال السلف في رمضان"، والثانية "المرأة في رمضان"، والمحاضرة الثالثة بعنوان "رمضان شهر القرآن".وتختتم المحاضرات يوم الأربعاء بمحاضرتين الأولى بعنوان "روحانية الصوم"، والثانية بعنوان "حسن الظن بالله".ويأتي تنظيم المحاضرات في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، باستخدام أحدث وسائل التقنية المختلفة لتجنب الاختلاط، وإيصال رسالة الوزارة التوعوية والمجتمعية بأسلم الطرق.// انتهى //00:15ت م0277