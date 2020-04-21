جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسركبت أمانة منطقة جازان كاميرات حرارية في أسواق النفع العام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، حيث تضمنت كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي وأخرى في سوق الخضار والفاكهة القديم واثنتين في سوق السمك وواحدة في مسلخ المدينة .وبينت الأمانة أن جهاز الكاميرا الحرارية الواحد يرصد درجة حرارة 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم إلى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق عدد من المداخل في تلك الأسواق والاكتفاء بالمداخل الرئيسة لتضمن رصد درجة الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية لجميع المتسوقين، إضافة إلى توفيرها الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المداخل، مشددةً على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الأمانة الاحترازية والوقائية المستمرة التي تنفذها للحد من تفشي فايروس " كورونا" حرصاً على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //01:01ت م0283