ظهران الجنوب 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح مساء اليوم النقاط الأمنية بالمحافظة ، بحضور مدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحيم العسيري، التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة .وتجول المحافظ في عدد من الأحياء و القرى التي شهدت التزاماً تاماً بأمرمنع التجول ابتداء من الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد " القرقاح " خلو جميع الأحياء والقرى والشوارع العامة والحدائق العامة من المارة وسط حضور ومتابعة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتطبيق النظام باستثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع التي تشمل منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.وأغلقت الأنشطة التجارية التي لا يشملها الاستثناء أبوابها منذ الساعة الثالثة مساءً وسط امتثال المواطنين والمقيمين بأمر المنع الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //01:03ت م0284