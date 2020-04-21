ثقافي / الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز يثمن دعم القيادة الرشيدة للمتحف الوطني
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس
نوه معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ، للمتحف الوطني .
وأكد معاليه في تصريح بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، بتشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني ، أن الاهتمام بمتحف الوطن يأتي نتيجة لعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بالتراث الوطني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن اختيار الأعضاء لمجلس الأمناء يعكس توجه وزارة الثقافة إلى تحقيق نقلة نوعية للمتحف الوطني ليواكب التطلعات والتطورات الحديثة ، معرباً عن شكره
لسمو وزير الثقافة على متابعته المتواصلة ومبادراته التي ستسهم في تعزيز موقع الثقافة الوطنية بأسلوب متميز.
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