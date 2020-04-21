الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسنوه معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ، للمتحف الوطني .وأكد معاليه في تصريح بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، بتشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني ، أن الاهتمام بمتحف الوطن يأتي نتيجة لعناية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بالتراث الوطني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن اختيار الأعضاء لمجلس الأمناء يعكس توجه وزارة الثقافة إلى تحقيق نقلة نوعية للمتحف الوطني ليواكب التطلعات والتطورات الحديثة ، معرباً عن شكرهلسمو وزير الثقافة على متابعته المتواصلة ومبادراته التي ستسهم في تعزيز موقع الثقافة الوطنية بأسلوب متميز.// انتهى //01:12ت م0285