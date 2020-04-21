عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
"مكافحة الفساد".. حرب على استغلال السلطة والكسب غير المشروع
انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في صامطة والداير
فيصل بن فهد يلتقي مع مسؤولي مركز الدعم المجتمعي بحائل
الجمعيات الخيرية امتداد لجهود خادم الحرمين في البر والإحسان
الشورى يقر تعديل نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والخدمة المدنية
د.الربيعة: القيادة تدعم كل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن
مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد
70% من منشآت القطاع الخاص تستفيد من دعم رواتب الموظفين
كورونا في سيناريو الحد الأدنى.. الالتزام طوق النجاة
أمانة الرياض: تنفيذ 98 % من بلاغات متصلة بالإجراءات الوقائية من كورونا
المملكة آمنة غذائياً
تونس تمدد الحجر واحترازات إضافية بالسودان.. وهوباي تشرع أبوابها للطلبة
«اليونيسف» تناشد المجتمع الدولي توفير 100 مليون لمواجهة كورونا
البرهان: لن نسمح باختراق المنظومة الأمنية للسودان
تظاهرة وسط تل أبيب ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي
نتنياهو وغانتس.. الخلاف مستمر
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