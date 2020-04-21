الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:"مكافحة الفساد".. حرب على استغلال السلطة والكسب غير المشروعانطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في صامطة والدايرفيصل بن فهد يلتقي مع مسؤولي مركز الدعم المجتمعي بحائلالجمعيات الخيرية امتداد لجهود خادم الحرمين في البر والإحسانالشورى يقر تعديل نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والخدمة المدنيةد.الربيعة: القيادة تدعم كل ما يسهم في صحة وسلامة المواطنمذكرة تفاهم لتأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد70% من منشآت القطاع الخاص تستفيد من دعم رواتب الموظفينكورونا في سيناريو الحد الأدنى.. الالتزام طوق النجاةأمانة الرياض: تنفيذ 98 % من بلاغات متصلة بالإجراءات الوقائية من كوروناالمملكة آمنة غذائياًتونس تمدد الحجر واحترازات إضافية بالسودان.. وهوباي تشرع أبوابها للطلبة«اليونيسف» تناشد المجتمع الدولي توفير 100 مليون لمواجهة كوروناالبرهان: لن نسمح باختراق المنظومة الأمنية للسودانتظاهرة وسط تل أبيب ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلينتنياهو وغانتس.. الخلاف مستمر// يتبع //06:01ت م0003