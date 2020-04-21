وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تطويع العلاقات ) : عندما تؤكد المملكة وروسيا التزامهما بتنفيذ اتفاق أوبك+ الذي بموجبه سيتم خفض الإنتاج العالمي من النفط بمعدل 9.7 ملايين برميل يومياً خلال العامين المقبلين، فهذا يعكس حجم العلاقات القوية والاستثنائية بين «الرياض» و«موسكو».وواصلت : ولم يكن للعالم أن يتوصل إلى اتفاق أوبك+ الأخير لولا جهود المملكة، ولولا مبادئها وثوابتها التي تراعي الصالح العالم، وتعلو به على حساب أي مصالح ذاتية. فالمملكة خلال هذا الاتفاق استثمرت علاقتها المثالية مع دولة روسيا تحديداً، وطوعت هذه العلاقات بالشكل السليم والإيجابي.واعتاد العالم - وبتلقائية شديدة - أن يلتفت صوب المملكة، ليرى ماذا ستفعل وكيف ستتصرف إذا ما أصاب أسواق النفط العالمية مكروه ينال من استقرارها؟ ومن جانبها لا تخيب المملكة الظن بها، ويكون أداؤها مثالياً وحكيماً، وهي تلقي بثقلها لكي تحقق كل ما يعيد لأسواق النفط التوازن المطلوب.واستطردت : فالمملكة أدركت أنه من المستحيل التوصل إلى أي اتفاق ينقذ أسعار النفط، في منأى عن روسيا، باعتبارها إحدى الدول الكبرى المنتجة للنفط، فضلاً عن كونها غير عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وبالتالي لا يحق لأحد أن يُلزمها بأي قرار صادر من المنظمة، ومن هنا، انطلقت جهود المملكة التي أقنعت روسيا بحتمية خفض إنتاجها بمعدل 2.5 مليون يومياً، في خطوة عكست ثقل المملكة وقدرتها على التفاوض والإقناع وتحقيق كامل الأهداف المرجوة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقنع فيها المملكة روسيا بخفض الإنتاج، فقد تكرر المشهد بكل تفاصيله في عام 2018.// يتبع //06:02ت م0004