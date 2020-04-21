وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جبهات استثنائية ) : الشعب أعظم ما يباهي به وطن، وأكبر ما تفاخر به قيادة، وأبلغ ما تتفاعل معه مقدّرات، وتتكامل به الجهود، لتلتقي مع تطلعاته وغاياته النبيلة الأهداف السامية لمعنى الوطنية.وواصلت : وتزداد المحبة والمباهاة بقدر زيادة المواقف البطولية الخالدة والمشرفة للمواطنين المنتمين بالروح والجسد والعقل والمشاعر لوطنهم، عملاً وتضحية وفداءً ومبادرات وأداء مهام وواجبات، على أكمل وأتم الصفات.وبينت : في وطننا السعودي، تتسابق النماذج المشرفة في إثبات القدرات، وتعزيز الثقة، بتنافس محمود وغيرة إيجابية، لضرب أروع الأمثلة في رد الجميل وإتقان العمل، مع تفادي أي ملاحظة تشي بوقوع خلل أو قصور غير مقصود.وأفادت : أبناء وبنات الوطن يسجلون في صفحات المجد وسفر الخلود حضوراً غير مستغرب، ويسطرون أبدع الإنجازات، وينقشون أبهى صور العشق لهذا الكيان الذي أعدّهم لمثل هذه الظروف الاستثنائية.// انتهى //06:02ت م0008