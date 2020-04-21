داكار 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسدشن مكتب رابطة العالم الإسلامي فرع السنغال أمس مشروع السلال الغذائية لسكان العاصمة داكار و ضواحيها وكافة المناطق، بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ ، لدعم الأسر المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، وعمدة بلدية داكار السيدة سهام الورديني، ورئيس مكتب رابطة العالم الإسلامي في السنغال محمود فلاتة.وشملت السلال الغذائية المقدمة 49 طنًا من الأرز، وطن من السكر، و 9265 لترًا من الزيت.وعبرت عمدة بلدية داكار سهام الورديني، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولرابطة العالم الإسلامي في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية فرع السنغال، برئاسة أمينها العام معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مشيدة بالجهود الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الأفريقية والسنغال، التي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات والخلفيات من دون أي تمييز، كما وجهت الشكر والتقدير لرئيس مكتب الرابطة في السنغال محمود فلاتة.ونوهت الورديني بالدور الريادي لرابطة العالم الإسلامي والدعم المتواصل في جميع الظروف والأزمات وما تقدمه وما تزال تقدمه للشعب السنغالي من المساعدات الإغاثية والصحية والاجتماعية.// انتهى //07:30ت م0010