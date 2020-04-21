إسلام آباد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تخطيط الحكومة الباكستانية لتطبيق الإغلاق الذكي تدريجياً للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.واهتمت بعزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على تطبيق نظام جديد للحفاظ على التوازن الاقتصادي مع تطبيق إجراءات مكافحة وباء كورونا.وتناقلت التقارير الدولية التي تحدثت عن إمكانية تحول جنوب آسيا إلى المحور المقبل لضحايا فيروس كورونا الذي عصف بالصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى تسجيل الهند ارتفاع قياسي جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وتابعت استمرار عودة الباكستانيين من مختلف دول العالم وفق ترتيبات خاصة تشرف عليها الحكومة الباكستانية من خلال تسيير رحلات جوية خاصة.وأشارت إلى قرار الحكومة الباكستانية بفتح معبري طورخم وشمن المرتبطين بالحدود الأفغانية مرتين في الأسبوع، وذلك لإعادة المواطنين الباكستانيين العالقين في أفغانستان.وتطرقت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لاستقبال شهر رمضان المبارك رغم الإغلاق العام المطبق في البلاد منذ أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني بهجوم نفذه مسلحون من العناصر الإرهابية على نقطة عسكرية في مقاطعة وزيرستان بشمال غرب باكستان، ومقتل خمسة من الإرهابيين بنيران الجيش الباكستاني.ونشرت توقعات صندوق النقد الدولي حول انخفاض معدل التضخم في باكستان بحلول عام 2021م.وفي الشأن الأفغاني أخبرت صحف باكستان عن مقتل 18 جندياً من عناصر قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته طالبان في ولاية تاخار شمال أفغانستان.// انتهى //08:09ت م0011