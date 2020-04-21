اجتماعي / "خيرية صامطة " توزع ٢٨٦ سلة غذائية على الأسر المستفيدة بمركز القفل
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
صامطة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية بمركز القفل اليوم , توزيع ٢٨٦ سلة غذائية في مركز القفل التابع للمحافظة.
وتهدف الجمعية من توزيع هذه السلال لتوفير احتياجات ١٦٨ أسرة من المستلزمات والمواد الغذائية , من خلال توزيعها على الأسر المستفيدة في منازلهم بالتعاون مع العديد من فرق التطوعية بالمحافظة.
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13:13ت م
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