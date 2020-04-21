صامطة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة بالتعاون مع لجنة التنمية الإجتماعية بمركز القفل اليوم , توزيع ٢٨٦ سلة غذائية في مركز القفل التابع للمحافظة.وتهدف الجمعية من توزيع هذه السلال لتوفير احتياجات ١٦٨ أسرة من المستلزمات والمواد الغذائية , من خلال توزيعها على الأسر المستفيدة في منازلهم بالتعاون مع العديد من فرق التطوعية بالمحافظة.// انتهى //13:13ت م0066