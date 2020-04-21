الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية- في موضوع " الراشدون في الكشفية " بهدف تنمية معارف وقدرات المشاركين للإسهام في تطبيق سياسة تنمية القيادات في مجال الراشدون في الكشفية .وتضمنت الورشة التي أدارها نائب مدير الاقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي تاريخ تدريب القادة في الحركة الكشفية ، وماهية سياسة تنمية القيادات ، والمستهدفين من سياسة تنمية القيادات ، والعلاقة بين القيادات في الكشفية والتنمية المؤسسية وبرامج الشباب ، ودورة حياة الراشدون في الحركة الكشفية ، بالإضافة الى عناصر سياسة تنمية القيادات، وآليات تطبيق سياسة تنمية القيادات ، ومعايير أداة تقييم الدعم العالمي (GSAT) فيما يخص الراشدون في الكشفية ، و موقع خدمات الراشدون في الكشفية.// انتهى //13:15ت م0067