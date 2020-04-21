عام / جمعية الكشافة السعودية تُشارك في ورشة " الراشدون في الكشفية " العربية
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أمس في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية- في موضوع " الراشدون في الكشفية " بهدف تنمية معارف وقدرات المشاركين للإسهام في تطبيق سياسة تنمية القيادات في مجال الراشدون في الكشفية .
وتضمنت الورشة التي أدارها نائب مدير الاقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي تاريخ تدريب القادة في الحركة الكشفية ، وماهية سياسة تنمية القيادات ، والمستهدفين من سياسة تنمية القيادات ، والعلاقة بين القيادات في الكشفية والتنمية المؤسسية وبرامج الشباب ، ودورة حياة الراشدون في الحركة الكشفية ، بالإضافة الى عناصر سياسة تنمية القيادات، وآليات تطبيق سياسة تنمية القيادات ، ومعايير أداة تقييم الدعم العالمي (GSAT) فيما يخص الراشدون في الكشفية ، و موقع خدمات الراشدون في الكشفية.
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13:15ت م
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