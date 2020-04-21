القاهرة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن وضع البئرين الجديدين "ظهر 17" و"بلطيم جنوب غرب 7" للغاز الطبيعي على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و1300 برميل متكثفات يوميًا.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم وضع البئر الجديدة "ظهر -17" بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط على الإنتاج وجار الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجيًا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مبينًا أن عدد الآبار التي تم حفرها في الحقل بلغ 15 بئرًا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و5 آبار بالمنطقة الجنوبية.وأشارت إلى وضع البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب – 7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و1300 برميل متكثفات يوميًا بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي.ولفت البيان الانتباه إلى أنه تم تحقيق الخطة الإنتاجية البالغة 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا خلال 7 أشهر من خلال حفر 4 آبار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان من المخطط حفرها بما يحقق خطة الوزارة في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات.// انتهى //13:15ت م0068