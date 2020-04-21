الكويت 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 45ر91 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4706 نقطة بنسبة هبوط بلغت 9ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر160 مليون سهم تمت عبر 8636 صفقة نقدية بقيمة بلغت 07ر36 مليون دينار كويتي (نحو 6ر122 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4020 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر68 مليون سهم تمت عبر 2299 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر135 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5055 نقطة بنسبة هبوط بلغت 6ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 13ر92 مليون سهم تمت عبر 6337 صفقة بقيمة 8ر32 مليون دينار .// انتهى //13:15ت م0069