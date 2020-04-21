مسقط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 34ر3442 نقطة منخفضًا بـ 55ر41 نقطة وبنسبة 193ر1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت89ر3483 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و 204 آلاف و207 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 83ر105 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 585 ألفًا و 61 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 218ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 11ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:27ت م0071