اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 193ر1 %
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
مسقط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 34ر3442 نقطة منخفضًا بـ 55ر41 نقطة وبنسبة 193ر1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت
89ر3483 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و 204 آلاف و207 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 83ر105 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 585 ألفًا و 61 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 218ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 11ر18 مليار ريال عماني.
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