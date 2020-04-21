نواكشوط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد في نواكشوط اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا السفير جياكومو ديرازو.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مواجهة وباء كورونا المستجد.كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمسة.// انتهى //13:36ت م0073