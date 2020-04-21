الأحساء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسدشنت جامعة الملك فيصل اليوم المرحلة الأولى من مبادرتها التدريبية المجتمعية " استثمر وقتك، وطور مهاراتك"، ضمن مبادرات الجامعة المتتابعة؛ لاستثمار عطائها المعرفي خلال الفترة الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد، لتستهدف جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم الشخصية، وتطويرها.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل سخرت جميع إمكاناتها التعليمية والبحثية والتدريبية والصحية والخدمية والإعلامية؛ لتكون ضمن الجهود الوطنية المشاركة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والعمل بشكل منسجم مع كل تلك القطاعات جنبًا إلى جنب في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة -أعزها االله- .من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا بن عبد الله الدلامي أن هذه المبادرة،التي تشرف عليها أكاديميًّا كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تمثل المرحلة الأولى من الحزمة التدريبية ، حيث سيتم - بإذن الله تعالى - العمل على تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا ، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة في إطار ترسيخ الجامعة للعمل التطوعي لدى منسوبيها، وتعظيم أثر مشاركتها في المجتمع المحلي.بدوره بين عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور محمد بن إبراهيم الزرعة أن هذه البرامج التدريبية يقدمها مجموعة من المتخصصين في مجال التدريب عبر 11 مساقًا، و 65 برنامجًا تدريبيًا مجانيًا عبر منظومة التعلم الإلكتروني التي تتميز بها الجامعة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي الصحي والنفسي للمواطن والمقيم ، إضافة إلى الدعم اللازم للفرق التطوعية في المملكة من خلال الإسهام في تقديم الاستشارات، وتدريب القيادات والأفراد على العمل التطوعي في أوقات الأزمات .ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة بوابة التدريب على موقع الجامعة الإلكتروني " www.kfu.edu.sa " بدءاً من يوم الجمعة القادم و حتى اكتمال العدد المطلوب ، وسوف تستمر البوابة في تقديم مزيد من البرامج التدريبية بشكل أسبوعي .// انتهى //13:51ت م0077