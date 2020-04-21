تبوك 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسبدأ العد التنازلي لإطلالة شهر رمضان المبارك، واستعدت المتاجر والأسواق بمنطقة تبوك منذ وقت مبكر لاستقبال الشهر الفضيل بوفرة في المخزون الغذائي والاستهلاكي .ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ، خلال جولة ميدانية على المخزون الغذائي للسلع الرمضانية في أسواق مدينة تبوك وفرة المخزون والمعروض ، وحرص الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وتنوع الخيارات أمام المستهلكين , وسط توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.وعبر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بتواجد العرض الكافي من المؤن الغذائية ، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي يتم شراءها , في حين ناشد عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.من جانبها تواصل الفرق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق ، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين .//انتهى //13:55ت م0078