المجمعة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلنت عمادة الجودة وتطوير المهارات عن بدء دوراتها التدريبية عن بُعد عبر الفصول الافتراضية التي تندرج ضمن سلسلة الدورات التي تنفذها العمادة تحقيقاً لخطتها التدريبية ولتطوير منسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين، وذلك حرصاً من العمادة على الاستمرار في تحقيق رسالتها وأهدافها، التي تهدف إلى رفع أداء العمل وتطوير مهارات منسوبي الجامعة من خلال البرامج التدريبية، وإيماناً بدورها المهم وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة لأزمة كورونا.وبعد دراسة شاملة أثبتت الحاجة لهذه البرامج التدريبية، أوضح وكيل العمادة لضمان الجودة المشرف العام على البرامج التدريبية الدكتور عبدالله باجحزر أن العمادة مستمرة بتحقيق ما فيه فائدة ومنفعة لمنسوبي الجامعة، ويأتي من أهمها التدريب، حيث جرى الإعلان عن انطلاق الدورات حسب الجدول الزمني المقترح للبرامج التدريبية، الذي يشمل تفاصيل الدورات، وطريقة التسجيل عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لإكمال عملية التسجيل الإلكتروني، الذي من خلاله يتم إصدار الشهادات آلياً بعد حضور المتدرب على البرامج التدريبية بنسبة لا تقل عن 80%.وأوضح الدكتور باجحزر أن عدد المسجلين بالبرامج تجاوز 2400 متدرباً من منسوبي الجامعة، من مختلف جهات الجامعة, فيما يقدم هذه البرامج نخبة من منسوبي ومنسوبات الجامعة من ذوي الاختصاص في مجال التدريب.// انتهى //18:13ت م0155