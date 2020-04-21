الأحساء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء متمثلة بوكالة شؤون المتدربات اليوم, لقاءها مع متدربات الكلية الذي نُظم عن بعد تحت عنوان "معاً من أجلكم" الذي أقيم بهدف توعية المتدربات بجميع متعلقات التدريب عن بعد والرد على الاستفسارات المطروحة عن الاختبارات النهائية.وشكرت عميدة الكلية ساره الصرعاوي في بداية اللقاء جميع المتدربات على تفاعلهن والتزامهن بالتدريب عن بعد, حيث تميزت الكلية خلالها بحصولها على مراتب متقدمة على مستوى الكليات بالمملكة، مبينةً أن هذا اللقاء دلالة على أهمية تعزيز دعم المتدربات للتغلب على جميع التحديات وصولاً للأهداف المرجوة بإذن الله.وجرى خلال اللقاء قيام الكلية بتوضيح آلية الاختبارات عن بعد وكيفية توزيع الدرجات والمعدل التراكمي وفق التوجيهات التي وردت من المؤسسة ليكون المتدرب والمدرب على إطلاع كامل بكل ما سيتم عمله هذا الفصل.من جانبها أوضحت المرشدة الطلابية خلود العنزي كيفية الاستعداد للاختبارات ومواصفات بيئة الاستذكار الجيدة وضوابط الاختبارات والدعم التقني ووسائل التواصل أثناءها، فيما استعرضت مديرة القبول والتسجيل بالكلية فاطمة الرمضان الآلية المتبعة في العملية التدريبية والحضور من خلال منصة التدرب الإلكتروني "التدريب عن بُعد"، إضافة إلى طريقة احتساب الدرجات والمعدل التراكمي والإجابة على جميع استفسارات المتدربات.// انتهى //18:14ت م0156