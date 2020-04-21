رياضي / الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا يُطلق منصة لدورات تدريبية افتراضية
الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/04/21 م واس
الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس
أطلق الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا منصة الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة (عن بعد Online).
وتشمل المنصة التي تقام بنظام الغرف التعليمية (Webinar) 14 دورة تدريبية قصيرة، في مجالات ( التحكيم، التصنيف، التدريب ، الإدارة ) لمختلف الألعاب الإدارة يقدمها نخبة من المحاضرين الدوليين.
وتبدأ الدورات من يوم السبت 25 إبريل الجاري وتختتم يوم الأحد 14 / 6 / 2020 م والتسجيل متاح للراغبين عن طريق اللجان البارالمبية الوطنية لغرب آسيا.
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18:16ت م
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