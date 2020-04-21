الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأطلق الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا منصة الدورات التدريبية الافتراضية القصيرة (عن بعد Online).وتشمل المنصة التي تقام بنظام الغرف التعليمية (Webinar) 14 دورة تدريبية قصيرة، في مجالات ( التحكيم، التصنيف، التدريب ، الإدارة ) لمختلف الألعاب الإدارة يقدمها نخبة من المحاضرين الدوليين.وتبدأ الدورات من يوم السبت 25 إبريل الجاري وتختتم يوم الأحد 14 / 6 / 2020 م والتسجيل متاح للراغبين عن طريق اللجان البارالمبية الوطنية لغرب آسيا.// انتهى //18:16ت م0157