حفر الباطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن, أمس، موقع جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" الإلكتروني بحلته الجديدة وأطلق متجرها الإلكتروني.وأطَّلع سموه على ما قدمته جمعية "تراؤف" خلال 30 يوماً لمستفيديها من خدمات إغاثية ودعمٍ وقائيٍ مالي وسلالٍ غذائية وتعقيمٍ للمباني والإسكان التنموي وبرامج تعليمية وتربوية وتنموية للأبناء والبنات والأمهات عن بُعد, حيث بلغت تكلفة ما قُدِّم 3.351.230 ريال.وثمن سموه دور الجمعية المجتمعي في هذه الظروف وما تقوم به من مبادرات وخدمات جليلة وريادية على مستوى المملكة.وفي ختام التدشين ألقى سموه كلمة لمستفيدي الجمعية أكد خلالها حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه استقرار المواطن وعيشه برغد وصحة وأمان.// انتهى //18:18ت م0158