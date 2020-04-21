الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسعقد فريق العمل التنسيقي السعودي الإماراتي المشترك الخاص بقطاع الفضاء اجتماعه الأول عبر الاتصال المرئي مؤخرا برئاسة مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ماجد بن علي الشدي، والمدير التنفيذي لوكالة الفضاء الإماراتية فهد المهيري.وجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج المقترحة للتعاون الفضائي بين البلدين في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وما توصلت له لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن المجلس التنسيقي، واستكمال السبل الكفيلة بتنفيذ البرامج والتوسع في التعاون المرتبط بهذا القطاع، كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ بنود مذكرة التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية الموقعة في شهر نوفمبر 2019م.وخلص المجتمعون إلى تكوين مجموعات عمل منبثقة من الفريق التنسيقي تعنى بمجالات التعليم، والأنظمة، والبحث والتطوير، والبرامج التقنية، والتصوير الفضائي، والتوعية والاتصال، وتأسيس مكتب إدارة مشاريع موحد لمتابعة التقدم في المبادرات والبرامج والأنشطة التي يجري الاتفاق عليها.يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، التقى في وقت سابق معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي، ونتج عن ذلك اللقاء تشكيل فريق إشراف من الجانبين، يرأسه من الجانب السعودي الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للفضاء المكلف، ومن الجانب الإماراتي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء المهندس محمد ناصر الحبابي بهدف قيادة العمل المشترك ومتابعة تحقق مضامين مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين البلدين الشقيقين في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.// انتهى //18:26ت م0160