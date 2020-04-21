دكار 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واسسجلت السنغال، 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر إجراء 466 تحليلاً مخبريًا، وهي أعلى حصيلة تسجلها البلاد.وأرجع بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم، ارتفاع عدد المصابين المكتشفين في يوم واحد، بزيادة عدد التحليلات المخبرية اليومية، إذ أنه للمرة الأولى تجاوز عدد الفحوصات عتبة 400 فحص في اليوم.وسجلت السنغال منذ بداية شهر مارس الماضي 412 إصابة مؤكدة بالفيروس، شفيت منها 242 إصابة، وتوفى خمسة مصابين، ونقل مصاب واحد إلى خارج البلاد، ووجود 164 مصاباً تحت الرعاية الطبية في المستشفيات.// انتهى //18:28ت م0161