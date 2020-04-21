الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلن برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند", المشاريع الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2019، في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي، -الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030-، وذلك بعد أن أقرتها لجنة الجائزة في اجتماعها الذي عقد افتراضياً اليوم.وأعلنت اللجنة فوز أربعة مشاريع من بين 83 مشروعاً تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة, التي قدمت من 38 دولة ممثلة عن آسيا و أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، تم تقييم هذه المشاريع بواسطة خبراء متخصصين وفقا لمعايير وشروط الترشح للجائزة.وفاز مشروع "الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الحضرية الضعيفة من خلال خدمة المياه والصرف الصحي" بجائزة الفرع الأول ( 400 ألف دولار)، المخصصة لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية, نفذته الماء والحياة في بنجلاديش.وفاز مشروع "برنامج لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب" بجائزة الفرع الثاني ( 300 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية نفذته مؤسسة صلة للتنمية في اليمن.وفاز مشروع "مشروع المياه والصرف الصحي في مدينة مزيمبا" بجائزة الفرع الثالث (200 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية نفذه مجلس مياه المنطقة الشمالية في مالاوي.وفاز مشروع "مشاريع المياه النظيفة التي تقودها النساء للقرى الغانية الريفية" بجائزة الفرع الرابع ( 100 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الأفراد نفذ في غانا بمبادرة وجهد من قبلساها العالمية.مما يذكر أن لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات التنموية البارزة التي تمثل قارات العالم.// انتهى //18:29ت م0162