مكة المكرمة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع عن استكمال مشروع تقاطع شارع عبد الله عريف مع طريق جدة القديم وهو من المشاريع التنموية والخدمية ، وذلك وفق الخطط المحددة لتنفيذه وإنجازه مع الالتزام بالجودة الإنشائيةوأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط أنه سيتم اعتبار من يوم غد الأربعاء تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة الاتجاه إلى طريق عبد الله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيسي خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبد الله عريف مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع ( الضيافة والزاهر ) من أمام الجمعية الخيريةوبين أن حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر بإتجاه جده القديم ستستمر بنفس الإتجاه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيسي خلف النقابة العامة للسيارات داعيا مستخدمي الطريق إتباع اللوحات الإرشادية الموجودة منطقة العمل .// انتهى //18:43ت م0164