مدريد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسخففت الحكومة الإسبانية اليوم تدابير العزل بشكل طفيف من خلال السماح للأبناءبالخروج بدءًا من 27 أبريل، لمرافقة راشد, في إطار التنقلات المسموح بها خلال حال الطوارئ .وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة المال ماريا خيسوس مونتيرو في ختام اجتماع للحكومة الإسبانية أنه في حالة التنقل يجب الحرص على النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي وهذه المسؤولية منوطة بالأهل.وتخضع إسبانيا، ثالث بلد أكثر تضررا في العالم بوباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ 14 مارس لتدابير عزل صارمة سيمددها البرلمان حتى التاسع من مايو.// انتهى //18:50ت م0165