سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسيواصل مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي بجامعة الجوف تقديم خدماته للطلاب والطالبات عن بعد للأسبوع الثاني عشر منذ تفعيل الطلبات الإرشادية عن بُعد، حيث بلغ عدد المرشدين الفعّالين 836 مرشداً ومرشدة، قدموا 2625 جلسة افتراضية بمعدل 2625 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 10303طلاب وطالبات بالجامعة.وأوضح المركز في إحصائية له أن عدد المرشدين الفعّالين بمدينة سكاكا بلغ 502 مرشد ومرشدة، قدموا 1874 جلسة افتراضية، بمعدل 2002 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 5274 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المرشدين الفعّالين في محافظة طبرجل 116 مرشداً ومرشدة قدّموا 140 جلسة افتراضية، بمعدل 124 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 162 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد المرشدين الفعّالين بمحافظة القريات 218 مرشداً ومرشدة، قدموا 611 جلسة افتراضية، بمعدل 519 ساعة إرشادية، دخل واستفاد منها 4867 طالباً وطالبة.// انتهى //18:54ت م0166