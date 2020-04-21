لندن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 828 وفاة جديدة داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبلغ عدد ضحايا المرض في بريطانيا منذ بدء الأزمة 17 ألفاً 337 شخصً، فيما لا تشمل الإحصاءات ضحايا المرض ممن لقوا حتفهم داخل دور الرعايا الصحية.يذكر أن السلطات الصحية في بريطانيا قررت إصدار بيانات الضحايا داخل المستشفيات والعيادات الرسمية فقط بعد ارتفاع المخاوف من أن عدد المتوفين المسنين في دور الرعايا أعلى بكثير من التوقعات السابقة، حيث قدرت بعض التقارير العدد بحوالي أربعة آلاف ضحية.// انتهى //19:03ت م0168